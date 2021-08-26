Москва, , 04:49 — REGNUM Переговоры о взаимном признании сертификатов о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции между Россией и Евросоюзом так и не начались, заявила пресс-служба Еврокомиссии газете «Известия».

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

"Переговоров пока нет, речь идет лишь об обмене технической информацией», — рассказали в ЕК.

В пресс-службе уточнили, что ЕС передал всю необходимую информацию в Москву еще 14 июля. При этом в ЕК считают, что российские документы, предоставленные Брюсселю, не соответствуют в полной мере европейским стандартов, что приводит к дополнительной задержке в признании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров не исключил скорого признания российских сертификатов о вакцинации против COVID-19 в Австрии. По его словам, любая страна может по примеру Венгрии принять соответствующее решение, не дожидаясь одобрения от европейских регуляторов.

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