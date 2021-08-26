Владивосток, 26 августа, 2021, 05:01 — ИА Регнум. В сельских школах Приморья ремонтируют спортивные залы по нацпроекту «Образование» — обновляют по самым современным стандартам и оснащают всем необходимым оборудованием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе правительства края.

Gov.spb.ru Школьный спортзал

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К новому учебному году уже отремонтировали 10 школьных спортзалов в Михайловском, Черниговском, Кавалеровском и Надеждинском районах, Дальнегорском, Тернейском, Октябрьском, Ханкайском, Пограничном и Хорольском округах.

Привели в порядок кровли, выровняли стены, заменили напольное покрытие, двери и окна, системы отопления там, где это необходимо, установили новое оборудование и инвентарь. Общий объём финансирования составил почти 27,2 млн рублей.

До 2024 года в Приморье отремонтируют не менее 48 школьных спортзала.

Как сообщало ИА REGNUM, в школы Приморья по программе «Земский учитель» с 1 сентября выйдут 23 педагога. Специалисты закроют дефицитные вакансии в 21 школе.