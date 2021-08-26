Пекин, 26 августа, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Народный банк Китая пообещал поддерживать стабильность макроэкономической политики и оказывать мощную финансовую поддержку усилиям страны, содействуя общему процветанию, сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

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Центральный банк примет ряд мер для поддержания разумно достаточной ликвидности, улучшения обслуживания реального сектора экономики, повышения сбалансированности регионального развития и содействия скоординированному росту различных отраслей промышленности.

Вместо того, чтобы проводить политику сильного стимулирования, банк будет использовать различные денежные инструменты для поддержания ликвидности на разумном и достаточном уровне и обеспечения надлежащего роста кредитов. Он примет меры для поддержания роста денежной массы и социального финансирования в соответствии с номинальным экономическим ростом.

Чтобы лучше обслуживать реальную экономику, банк будет продолжать оптимизировать финансовые услуги, продолжать оказывать финансовую поддержку малому бизнесу и поощрять финансовые учреждения к усилению поддержки в ключевых областях и слабых звеньях экономики, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и экологичное развитие.

По данным банка, будут предприняты усилия для ускорения устойчивого и стандартизированного роста всех видов капитала, решительно предотвращая при этом беспорядочное увеличение капитала.

В целях содействия общему процветанию среди фермеров и в сельских районах банк будет постоянно предлагать надежные финансовые услуги для оживления сельских районов, оказывать финансовую помощь и укрепляя строительство сельской финансовой инфраструктуры и систем обслуживания.