Пекин, 26 августа, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Крупнейшая китайская компания спортивной одежды Anta Sports отчиталась о выручке в размере 22,81 млрд юаней ($3,52 млрд) в первой половине 2021 года, что на 55,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

Дарья Драй ИА REGNUM Одежда

Ее валовая прибыль выросла до 63,2%, увеличившись на 6,4% в годовом исчислении; денежные средства, их эквиваленты и депозиты на конец отчетного периода достигли 22,3 млрд юаней; прибыль, причитающаяся акционерам, составила 3,84 млрд юаней, согласно ее годовым финансовым результатам, поданным на Гонконгскую фондовую биржу.

Выручка Anta и Fila, основных брендов компании, базирующейся в Фуцзяни, составила 10,58 млрд юаней и 10,82 млрд юаней соответственно. Согласно отчету, другие наименования портфеля брендов группы становились новым драйвером роста группы.

За отчетный период рыночная стоимость ANTA Sports превысила 500 млрд гонконгских долларов, войдя в тройку лидеров мировой индустрии спортивной одежды.

В отчете рост объясняется продолжающейся цифровой трансформацией группы, реализацией стратегии «прямой связи с потребителем», а также «Однофокусной, мультибрендовой, многоканальной» стратегией.

Председатель и генеральный директор Anta Дин Шичжун заявил, что компания воспользуется возможностью Олимпийских игр в Токио 2020 года и Пекине 2022 года и сохранит свои лидирующие позиции в отрасли за счет научно-технических инноваций.

«Мы продолжим инкубировать мультибрендовую матрицу с дифференцированным конкурентным преимуществом, чтобы охватить потребителей, любящих спорт, в разных сегментах рынка и в разных областях», — добавил он.

В рамках своих глобальных амбиций Anta Sports в последние годы приобрела множество мировых брендов, в том числе Descente, Kolon Sport и финский Amer Sports. В 2009 году Anta приобрела франшизы на торговые марки Fila Group на материковой части Китая, а также в Гонконге и Макао. Anta Sports была зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже в 2007 году. Ее штаб-квартира расположена в городе в Сямыне провинции Фуцзянь на востоке Китая.