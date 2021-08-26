Вашингтон, 26 августа, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry был уничтожен в рамках учений SINKEX американские военными, 25 августа сообщили в пресс-службе военно-морских сил США.

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Атака по судну была совершена 15 августа с использованием нескольких ракет и торпеды Mark 48. Удары раскололи фрегат на две части, и он затонул.

Ingraham он был выведен из состава ВМС США в 2015 году. Фрегаты типа Oliver Hazard Perry начали создаваться в 70-х годах прошлого века. Они всё еще используются военно-морскими силами ряда стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в рамках совместных военных учений Pacific Griffin 2019 военнослужащие США и Сингапура уничтожили списанный американский фрегат USS Ford (FFG 54).