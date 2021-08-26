Шанхай, Китай, 26 августа, 2021, 04:36 — ИА Регнум. По данным шанхайской таможни, за первые семь месяцев этого года в Шанхае наблюдался почти двукратный рост импорта одежды и аксессуаров из Европейского союза (ЕС), сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

С января по июль импорт составил 13,47 млрд юаней (около $2,07 млрд), увеличившись на 99,9% в годовом исчислении, превысив почти вдвое объем экспорта за тот же период, который составил 7,04 млрд юаней.

Таможенные данные также показали, что за первые семь месяцев импорт шанхайских изделий из кожи и меха из ЕС составил 11,2 млрд юаней, увеличившись на 94,8% в годовом исчислении.

Франция и Италия были основными странами-прямыми бенефициарами роста импорта Шанхаем. За первые семь месяцев объем торговли Шанхая с двумя странами достиг 61,21 млрд юаней и 60,02 млрд юаней соответственно, увеличившись на 39,1% и 49,5% в годовом исчислении.

Между тем, импорт Шанхаем косметики и средств личной гигиены из ЕС за первые семь месяцев увеличился на 21,2% и составил 12,52 млрд юаней. Таможня объяснила рост импорта растущей потребительной способностью китайских потребителей и интересом к импортной одежде. Выставочные платформы, такие как China International Import Expo, также сыграли важную роль в представлении все большего количества товаров ЕС в Китае.

Объем торговли Шанхая с ЕС, крупнейшим торговым партнером Шанхая, за первые семь месяцев достиг 451,58 млрд юаней, увеличившись на 26% в годовом исчислении и составив 20,4% от общего объема внешней торговли Шанхая.