Владивосток, 26 августа, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат более 500 тыс. жителей Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В Приморье действуют несколько краевых мер социальной поддержки пенсионеров.

С 2020 года пенсионерам с низким достатком стали единовременно выплачивать по 6 тыс. рублей.

Президентскую выплату в 10 тыс. рублей получат почти 540 тыс. пенсионеров в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Магаданской области заявили об оперативной единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей.