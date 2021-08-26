Почти 540 тысяч пенсионеров Приморья получат по 10 тысяч рублей
Владивосток, 26 августа, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат более 500 тыс. жителей Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Деньги
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В Приморье действуют несколько краевых мер социальной поддержки пенсионеров.
С 2020 года пенсионерам с низким достатком стали единовременно выплачивать по 6 тыс. рублей.
Президентскую выплату в 10 тыс. рублей получат почти 540 тыс. пенсионеров в Приморье.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Магаданской области заявили об оперативной единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей.