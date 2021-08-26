Новосибирск, 26 августа, 2021, 04:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 2022 года планируется на региональном уровне оказывать поддержку туристических проектов. Об этом сообщило новосибирское правительство.

Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год Внутренний туризм

«По поручению губернатора практику предоставления точечной помощи небольшим проектам мы планируем начать на уровне региона уже с 2022 года в рамках новой государственной программы по развитию туризма в Новосибирской области», — сообщил министр экономического развития области Лев Решетников.

Он отметил, что даже небольшие средства грантов дают ощутимую поддержку начинающим предпринимателям в сфере туризма, и позволяют расширить спектр услуг уже опытным бизнесменам.

Напомним, что осенью 2020 года восемь проектов от Новосибирской области получили средства из федерального бюджета — в рамках конкурса на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Шесть проектов в настоящее время завершают реализацию.