Якутск, 26 августа, 2021, 04:31 — ИА Регнум. За сутки в Якутии обнаружили десять новых лесных пожаров, локализовали — шесть, потушили — пять. Ликвидировано самое большое возгорание площадью 250 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в оперативном штабе региона.

skeeze Лесной пожар

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Огромный лесной пожар, с которым удалось справиться сегодня ночью, находился сразу на территории трёх районов республики — Горного, Кобяйского и Намского.

Между тем, республика продолжает получать помощь для тушения лесов. По железной дороге в регион привезли четыре единицы военной техники. Помогать бороться с огнём будут восемь военнослужащих. Прибывшие силы отправят на пожар в Чурапчинский район.

Как сообщало ИА REGNUM, леса Якутии продолжают гореть в 46 местах. За сутки пожаров стало меньше на 4.