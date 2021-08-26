Владивосток, 26 августа, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Жителей Приморья приглашают принять участие в благотворительной акции «Детям Якутии» — к новому учебному году объявлен сбор канцелярских товаров, теплой одежды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства 26 августа.

ИА REGNUM Цены на канцтовары

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Первые посылки с вещами для детей собрали общественные организации совместно с Приморским центром социального обслуживания населения. Подарки передали детям, которые прибыли на отдых во Всероссийский детский центр «Океан».

"Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам, предпринимателям, трудовым коллективам с просьбой оказать посильную помощь маленьким жителям Якутии. В республике за последние недели прошло около 170 лесных пожаров. Многие семьи лишились самого необходимого, в том числе и жилья. Накануне нового учебного года любая поддержка для семей с детьми будет очень востребована», — призвали организаторы акции.

Специалисты соцслужбы отправятся в торговые центры Владивостока. Любой посетитель ТЦ может оказать помощь, купить и положить в «добрую корзинку» что-то из школьных принадлежностей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии не смогли оперативно решить вопрос с новым местом для школы №1 Якутска. 1 сентября дети пойдут в старое здание, оно уже подготовлено к началу учебного года.