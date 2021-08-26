Якутск, 26 августа, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Леса Якутии продолжают гореть в 46 местах. За сутки пожаров стало меньше на 4, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в оперативном штабе республики.

Лесной пожар

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Потушены два возгорания в Жиганском районе и два — в Среднеколымском. Продолжают тушить леса на территории площадью 277 га. В десяти километрах от населённых пунктов находятся два пожара в Чурапчинском и Кобяйском районах Якутии.

С огнём борются 1270 человек, задействованы 136 единиц техники. Самолёт с водосливным устройством работает в Усть-Майском районе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Якутии уменьшили число огнеборцев, задействованных на тушении лесов. Специалисты МЧС, отправленные в Якутию для борьбы с лесными пожарами, возвращаются в свои регионы.