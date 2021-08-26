Кемерово, , 04:18 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 26 августа, проведет прямую линию. На вопросы жителей региона Цивилёв ответит в эфире телеканалов «Кузбасс 1» и «10 канал», а также на радиостанциях «Кузбасс FM» и «Маяк» с 19:00 до 21:00 (время местное), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cергей Цивилёв Ako.ru

«Чтобы вопрос успели задать все желающие, губернатор Сергей Цивилёв принял решение перенести прямую линию на четверг, 26 августа», — уточнили в правительстве Кузбасса.

Если вопрос не прозвучит в эфире, заявитель всё равно получит ответ в течение двух недель после прямой линии — будет направлено письмо на электронную почту, также ответ разместят в личном кабинете на платформе «Кузбасс онлайн», уверяют в областной администрации.