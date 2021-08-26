Москва, 26 августа, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков обсудил в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России ТоёхисойКодзуки двустороннее российско-японское сотрудничество, а также взаимодействие в рамках VI Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 августа со ссылкой на официальный сайт форума.

Photo.roscongress.org Антон Кобяков

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«Япония — стратегический партнёр России на Дальнем Востоке, с которым наша страна нацелена укреплять всестороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других практических областях. Уверен, что представители Японии на ВЭФ-2021 будут самым серьёзным образом участвовать в деловых и культурных мероприятиях. В частности, традиционно на ВЭФ-2021 состоится бизнес-диалог «Россия — Япония», — сказал Антон Кобяков.

Посол Японии, в свою очередь отметил, что в планы делегации на ВЭФ включены переговоры о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов на Дальнем Востоке в таких сферах, как энергетика, логистика, городская среда.

«Надеюсь, форум станет площадкой для принятия конкретных решений и будет способствовать развитию устойчивого партнерства между российским Дальним Востоком и Японией. Наша делегация заинтересована в активном участии в сессиях деловой программы ВЭФ-2021», — добавил Тоёхиса Кодзуки.

Отдельно обсуждался ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента РФ Владимира Путина, который состоится во Владивостоке в рамках спортивной программы ВЭФ-2021. В этом году турнир пройдёт в новом формате — матчевой встречи юниорских сборных России и мира. Турнир включен в календарь подготовки российских спортсменов к будущим Олимпийским играм.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край готовится подписывать соглашения с инвесторами в рамках VI Восточного экономического форума. Ожидается, что будет достигнуто не менее 20 договорённостей.