Исламабад, 26 августа, 2021, 03:53 — ИА Регнум. Семерых террористов ликвидировали пакистанские силовики в провинции Белуджистан на юго-западе страны, сообщает пресс-служба контртеррористического департамента полиции Пакистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Сообщается, что военные и полиция проводили операцию в районе Лоралай. Во время патрулирования террористы совершили атаку на силовиков. В ходе перестрелки были ликвидированы семеро боевиков, еще троим удалось сбежать.

В настоящее время в районе проходит операция по поимке остальных террористов. Отмечается, что силовикам Пакистана удалось обнаружить крупный схрон вооружений боевиков — там нашли множество боеприпасов, огнестрельного оружия и взрывчатки.