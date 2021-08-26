Лондон, 26 августа, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Российским журналистам в Великобритании приходится работать в трудных условиях, так как им зачастую отказывают в аккредитации, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

«Отношение к журналистам здесь, я должен сказать, чрезвычайно плохое. Их высылают, их лишают права находиться здесь», — добавил глава российской дипмиссии в Соединенном Королевстве.

Келин уточнил, что представителям СМИ из России отказывают в аккредитации на мероприятия и им запрещают открывать банковские счета. Также журналистам отказывают в продлении визы для нахождения в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с непродлением российской визы для корреспондента BBC Сары Рейнсфорд. По ее словам, Россия не будет препятствовать получению виз, когда в Великобритании начнут продлевать визы российским журналистам.