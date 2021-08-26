Красноярск, 26 августа, 2021, 03:39 — ИА Регнум. В четверг, 26 августа, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

В 07:20 на Театральной площади было +12 °C.

Ночью с 26 на 27 августа ожидается до +11… +14 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В пятницу, 27 августа, в Красноярске до +23… +25 °C днём и +9… +13 °C ночью, небольшая облачность, без осадков.

В субботу, 28 августа, в Красноярске ожидается до +24… +26 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до +11…+13 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 26 августа на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе местами ожидаются порывы западного ветра до 15−18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске с 19 часов (местное время) 25 августа до 19 часов 27 августа ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе — объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.