Москва, 26 августа, 2021, 03:34 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил, но пока не принят к производству финансовый иск от Минпромторга России. Ответчиками по делу выступают АО «Объединённая судостроительная корпорация» и ПАО «Пролетарский завод» из Санкт-Петербурга, передаёт ИА REGNUM.

Goodfon.ru Деньги

Исковое заявление подано 25 августа 2021 года. Третьим лицом в споре участвует Росимущество. Сумма исковых требований — 10 825 944,33 рубля. Прочие детали дела пока не сообщались.

Напомним, корпорация была создана указом президента РФ в 2007 году, объединив под своим управлением порядка 40 активов. 100% акций ОСК находится в федеральной собственности. «Пролетарский завод» — часть дивизиона корпорации.

В марте 2021 года Минпромторг уже проиграл один иск АО. В деле речь шла о взыскании пени за нарушение срока ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. Сумма претензий составляла 6,9 млн рублей.