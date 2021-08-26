Магадан, 26 августа, 2021, 03:35 — ИА Регнум. Власти Магаданской области заявили об оперативной единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе регионального правительства.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

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Новая мера поддержки коснется более 43 тыс. колымских пенсионеров как работающих, так и неработающих. Никаких дополнительных справок или заявлений не понадобится — выплату переведут автоматически привычным способом.

По 15 тыс. рублей получат и военнослужащие Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле не ожидают всплеска инфляции после социальных выплат пенсионерам, военнослужащим и правоохранителям. Об этом 25 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира ПутинаДмитрий Песков.