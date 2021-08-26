Южно-Сахалинск, 26 августа, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Росрыболовство через суд требует досрочно расторгнуть договор «о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов», ранее заключенный с ЗАО «Рыболовецкий колхоз Прибой». Претензии ведомства арбитраж Сахалина рассмотрит 21 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан в начале августа 2021 года. Дело приняла судья Горбачева. Одновременно с подачей иска ведомство потребовало наложения обеспечения «в виде запрета ответчику совершать действия по передаче (отчуждению) прав и обязательств по договору от 30.08.2018 года №ДВ-М-2205». Суд отказал в удовлетворении этого заявления.

Компания-ответчик создана в июне 2006 года и прописана в Холмском районе. С мая 2020 года юрлицо находится в процессе реорганизации в форме выделения, осуществляемой одновременно с присоединением. Уставный капитал фирмы — 2,7 млн рублей. Директор — Валентина Раменская. По итогам 2020 года чистый убыток ЗАО составил 1,2 млн рублей.

Напомним, схожие иски были поданы и к двум астраханским компаниям — рыболовецкому колхозу «Лотос» и рыболовецкой артели «Маяк».