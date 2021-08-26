Южно-Сахалинск, 26 августа, 2021, 03:06 — ИА Регнум. На Сахалине за сутки привились от COVID-19 494 человека (днём ранее — 401), в том числе 79 иностранцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в правительстве островного региона.

Минобороны России Вакцинация

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Всего в области вакцинировались уже 164 416 человек. Коллективный иммунитет достиг отметки 51,87%.

В области привили 2928 иностранцев.

Запас вакцины на Сахалине на 26 августа составлял более 48 тыс. доз.

Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослого населения. Осталось вакцинировать ещё 32 896 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончались ещё три пациента. За всё время пандемии в островном регионе зарегистрировали уже 204 летальных исхода среди носителей коронавируса.