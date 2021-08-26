Арсеньев, Приморский край, 26 августа, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Холдинг «Вертолёты России» Госкорпорации Ростех и Министерство обороны РФ в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» подписали контракт на поставку первых серийных модернизированных боевых вертолётов Ка-52М. Серийным производством этих машин занимается Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе правительства Приморья.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Ка-52

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Ка-52 является одной из лучших ударных винтокрылых машин в мире, однако даже лучшей технике нужна своевременная модернизация, которая расширит боевые возможности вертолёта.

Первые вертолёты поступят в войска уже в 2022 году — после прохождения государственных совместных испытаний, которые начались в августе.

Новый гособоронзаказ обеспечит стабильную работу предприятия на несколько лет.

К концу текущего года ожидается получение сертификата летной годности на другую перспективную машину — гражданский вертолёт Ка-62. Именно с началом серийного производства этой модели связаны большие перспективы для региональных авиаперевозок, в первую очередь на Дальнем Востоке.

«Подписание контракта на исполнение гособоронзаказа создает предпосылки для дальнейшего развития одного из крупнейших промышленных предприятий края. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу по диверсификации продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, поэтому перспективы серийного выпуска гражданских вертолетов на «Прогрессе» имеют большое значение», — сказал министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из России и Мексики разработали методику автоматического превращения 3D-модели деталей в управляющую программу для принтера.