Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон отказался сообщить, останутся ли американские дипломаты на афганской территории после эвакуации войск из Кабула, передает телеканал CBS.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время интервью Уильсону задали прямой вопрос относительно присутствия американских дипломатов в Афганистане после эвакуации войск и обслуживающего персонала.

«Я не уверен, что хотел бы давать вам четкий ответ на этот вопрос», — ответил он.

Дипломат подчеркнул, что в Вашингтоне еще не приняли окончательного решения по присутствию в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США оценил число остающихся в Афганистане американских граждан на уровне 1,5 тыс. человек. Он добавил, что за десять дней в США с афганской территории уже эвакуировали около 4,5 тыс. граждан.