Вашингтон, 26 августа, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон отказался сообщить, останутся ли американские дипломаты на афганской территории после эвакуации войск из Кабула, передает телеканал CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Во время интервью Уильсону задали прямой вопрос относительно присутствия американских дипломатов в Афганистане после эвакуации войск и обслуживающего персонала.

«Я не уверен, что хотел бы давать вам четкий ответ на этот вопрос», — ответил он.

Дипломат подчеркнул, что в Вашингтоне еще не приняли окончательного решения по присутствию в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США оценил число остающихся в Афганистане американских граждан на уровне 1,5 тыс. человек. Он добавил, что за десять дней в США с афганской территории уже эвакуировали около 4,5 тыс. граждан.