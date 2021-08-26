В Сибири пытаются обанкротить грузовую авиакомпанию
Томск, 26 августа, 2021, 03:00 — ИА Регнум. В арбитраж Томской области поступил иск о несостоятельности, ответчиком по которому выступает ООО «Томск Авиа». Претензии налогового органа пока судом не приняты, дело оставлено без движения до 17 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.
Иск межрайонной ИФНС России №7 по Томской области поступил в суд в середине августа 2021 года, а позднее судья Ерёмина оставила его без движения.
Истец просит «ввести в отношении должника процедуру конкурсного производства по упрощённой процедуре отсутствующего должника», утвердив «конкурсного управляющего из числа членов саморегулируемой организации Союз «Арбитражных управляющих «Правосознание». Во вторую очередь кредиторов также просят включить долг в размере 105 985 рублей, а в третью очередь — 1 792 747,53 рубля.
По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в марте 2019 года. Директор и владелец — Лев Алборов. По основному виду деятельности компания работает в сфере грузового воздушного транспорта.
Напомним, ещё в 2018 году также в Томской области банкротом признали ООО «Авиакомпания «Томск Авиа».