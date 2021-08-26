Томск, 26 августа, 2021, 03:00 — ИА Регнум. В арбитраж Томской области поступил иск о несостоятельности, ответчиком по которому выступает ООО «Томск Авиа». Претензии налогового органа пока судом не приняты, дело оставлено без движения до 17 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск межрайонной ИФНС России №7 по Томской области поступил в суд в середине августа 2021 года, а позднее судья Ерёмина оставила его без движения.

Истец просит «ввести в отношении должника процедуру конкурсного производства по упрощённой процедуре отсутствующего должника», утвердив «конкурсного управляющего из числа членов саморегулируемой организации Союз «Арбитражных управляющих «Правосознание». Во вторую очередь кредиторов также просят включить долг в размере 105 985 рублей, а в третью очередь — 1 792 747,53 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в марте 2019 года. Директор и владелец — Лев Алборов. По основному виду деятельности компания работает в сфере грузового воздушного транспорта.

Напомним, ещё в 2018 году также в Томской области банкротом признали ООО «Авиакомпания «Томск Авиа».