Южно-Сахалинск, 26 августа, 2021, 02:57 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончались ещё три пациента. За всё время пандемии в островном регионе зарегистрировали уже 204 летальных исхода среди носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в областном правительстве.

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За последние 24 часа на Сахалине выявили ещё 96 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 93). За всё время инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 30 111 человек.

В ковидных стационарах на лечении находятся 467 пациентов. Свободными в госпиталях остаются 410 коек. Ещё 1208 носителей коронавируса лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили ещё 49 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 50). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 18 156 человек.