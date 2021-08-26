Брюссель, , 02:54 — REGNUM Риски совершения террористических актов в районе аэропорта афганской столицы Кабула возрастают с каждым днем, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Financial Times.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом он отметил, что продлить сроки вывоза людей из Афганистана не удастся без согласия движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые контролируют почти всю страну. Столтенберг подчеркнул, что главная проблема на сегодняшний день — доставка людей, предназначенных для эвакуации, в аэропорт Кабула.

«В то же самое время, если мы останемся после 31 августа, особенно если у нас не будет хотя бы молчаливого согласия «Талибана"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), риск атак увеличивается», — подчеркнул генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа стало известно о тайных операциях ЦРУ и Пентагона по вывозу из Афганистана граждан США, которые находятся вне аэропорта афганской столицы Кабула. Отмечалось, что спецслужбы вывозят американских граждан военными вертолетами с афганской территории.

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