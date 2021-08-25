Брюссель, 26 августа, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Риски совершения террористических актов в районе аэропорта афганской столицы Кабула возрастают с каждым днем, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

При этом он отметил, что продлить сроки вывоза людей из Афганистана не удастся без согласия движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое контролируют почти всю страну. Столтенберг подчеркнул, что главная проблема на сегодняшний день — доставка людей в аэропорт Кабула.

«В то же самое время, если мы останемся после 31 августа, особенно если у нас не будет хотя бы молчаливого согласия «Талибана» организация, деятельность которой запрещена в РФ), риск атак увеличивается», — подчеркнул генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа стало известно о тайных операциях ЦРУ и Пентагона по вывозу из Афганистана граждан США, которые находятся вне аэропорта афганской столицы Кабула. Отмечалось, что спецслужбы вывозят американских граждан военными вертолетами с афганской территории.