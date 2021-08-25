Генсек НАТО заявил о растущей угрозе терактов в аэропорту Кабула
Брюссель, 26 августа, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Риски совершения террористических актов в районе аэропорта афганской столицы Кабула возрастают с каждым днем, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Financial Times.
При этом он отметил, что продлить сроки вывоза людей из Афганистана не удастся без согласия движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое контролируют почти всю страну. Столтенберг подчеркнул, что главная проблема на сегодняшний день — доставка людей в аэропорт Кабула.
«В то же самое время, если мы останемся после 31 августа, особенно если у нас не будет хотя бы молчаливого согласия «Талибана» организация, деятельность которой запрещена в РФ), риск атак увеличивается», — подчеркнул генсек НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа стало известно о тайных операциях ЦРУ и Пентагона по вывозу из Афганистана граждан США, которые находятся вне аэропорта афганской столицы Кабула. Отмечалось, что спецслужбы вывозят американских граждан военными вертолетами с афганской территории.