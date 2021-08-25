Щёлково, Московская область, 26 августа, 2021, 02:54 — ИА Регнум. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолёты Ил-76 и Ил-62 военно-транспортной авиации ВКС России с эвакуированными из Афганистана.

Mil.ru Военно-транспортный самолёт ВКС России

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Отмечается, что на борту Ил-76 находятся около 100 эвакуированных, в основном граждан России афганского происхождения. Все прилетевшие в настоящее время готовятся пройти пограничный контроль.

Всего российские самолёты должны вывезти из Афганистана, власть в котором захватило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Эвакуация осуществляется через аэропорт Кабула, пока ещё остающийся под контролем военных США и их западных союзников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре самолёта российской военно-транспортной авиации вылетели из аэропорта Кабула с гражданами России, Узбекистана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Украины на борту.