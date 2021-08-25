Владивосток, 26 августа, 2021, 02:59 — ИА Регнум. В 43 школах Приморского края к 1 сентября откроют образовательные центры естественно-научной и технологической направленностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Tambov.gov.ru Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

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В преддверии нового учебного года в школах проводят ремонт и брендирование помещений, в которых будут располагаться «Точки роста», оснащают их всей необходимой техникой. На реализацию проекта направлено 67,5 млн рублей.

«Точки роста» создаются в 29 сельских муниципалитетах края. На 21 территории работы уже полностью завершены.

Создание образовательных центров проводится в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Как сообщало ИА REGNUM, восемь заявок от регионов России на создание университетских кампусов отобраны и готовы к началу реализации, сообщил 17 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.