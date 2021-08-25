Вашингтон, 26 августа, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Один из фигурантов дела об организации похищения губернатора американского штата Мичиган Гретчен Уитмер Тай Гарбин приговорен судом к шести годам и трем месяцам тюрьмы в США. Об этом 25 августа сообщило издание The Wall Street Journal.

Цитата из к /ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Похищение

Подсудимый признал свою вину и извинился перед главой региона, а также перед членами ее семьи. Планируется, что судебное заседание с другими обвиняемыми пройдет 12 октября.

Всего по указанному делу были задержаны не менее 14 человек. Из них соответствующие обвинения предъявили пятерым.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года агентство Associated Press распространило информацию о том, что экстремисты, планировавшие похищение Гретхен Уитмер, также собирались похитить губернатора штата Вирджиния Ральфа Нортэма.