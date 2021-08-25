Петропавловск-Камчатский, 26 августа, 2021, 02:35 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки выявили ещё 49 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 50). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 18 156 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ещё один смертельный случай пациента с коронавирусом был зафиксирован на Камчатке сутками ранее. Всего в крае от COVID-19 скончались уже 247 человек.

За сутки врачи закрыли 16 больничных листов в связи с полным выздоровлением пациентов. За всё время на Камчатке успешно вылечились от COVID-19 14 904 человека.

В стационары для лечения направили 34 носителя коронавируса. В госпиталях находятся 315 человек. Свободными в инфекционных отделениях остаются 205 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах России по состоянию на 25 августа выявлено почти две тысячи носителей коронавирусной инфекции.