Мадрид, 26 августа, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Трехэтажный жилой дом обрушился в муниципалитете Пеньискола в испанской провинции Кастельон (автономное сообщество Валенсия), 25 августа сообщила пожарная служба региона на своей странице Twitter.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Предположительно, под завалами могут находиться несколько человек. Отмечается, что во время обрушения в здании почти не было людей. На месте инцидента работают спасатели, пожарные и кинологи.

Причины случившегося выясняются. По одной из версий, к обрушению привели проливные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в городе Торино на севере Италии в результате утечки газа обрушилось жилое здание. В результате инцидент погиб ребенок и еще трое взрослых пострадали.