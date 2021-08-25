Вашингтон, 26 августа, 2021, 02:14 — ИА Регнум. Сбой в работе видеохостинга YouTube и социальной сети Instagram произошел в США, 26 августа сообщал специализированный сайт Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Примерно 77 процентов пользователей, пожаловавшихся на перебои, испытали трудности с воспроизведением видеороликов на YouTube, 20 процентов — с работой сайта, а еще 3 процента — с загрузкой файлов на платформу.

Кроме того, 66 процентов людей, сообщивших о неполадках в Instagram, указали на проблемы с новостной лентой, а 18 процентов и 16 процентов соответственно на загрузку контента и доступ в учетную запись.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа жители США и Канада пожаловались на сбой в работе сервиса потокового видео Netflix.