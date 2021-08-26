26 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили препятствия на пути Украины к вступлению в НАТО.

Елизавета Коробова, , 09:36 — REGNUM Заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что восстановление контроля над своими территориями является обязательным условием вступления Украины в НАТО, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 августа в социальной сети Facebook.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В НАТО разве Эстония рулит? Почему советы раздаёт она? Как президента Эстонии зовут? Думаю, ответ на этот вопрос мало кому известен. Хотя не Германии же разжёвывать очевидные истины для недалёких управленцев в Киеве», — отмечает Роман В.

Многие пользователи пришли к выводу, что европейские страны чуть ли не прямым текстом говорят Киеву о том, что НАТО ему не видать как своих ушей.

«Перевод на человеческий: Украина не нужна в НАТО без Крыма, без его выхода к морю и без восточной части с её непосредственной границей с Российской Федерацией», — пишет Marina L.

«Если уж даже великий президент великой страны Эстонии считает, что нечего Украине в НАТО делать, то дела у Киева совсем швах!» — издевается Liliana N.

Некоторые комментаторы отмечают, что многим в Европе ситуация на Украине кажется приемлемой. Никто пока что не предпринимает активных действий, чтобы как-то изменить положение дел, указывают граждане.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский Kremlin.ru

«Это вообще понятная вещь. Как и то, почему Германия и Франция не горят желанием завершить конфликт, хотя могли бы. Они просто не хотят видеть Украину в составе НАТО. Вот и всё. Пока есть конфликт, Украины в НАТО нет. Нам, в принципе, тоже этот вариант видится приемлемым», — написал Максим А.

Часть людей напомнили, что глава Эстонии уже оказывалась в неловком положении после фантазий на тему того, как жители Крыма мучаются от якобы оккупации.

«Президент Эстонии — великая сказочница! Когда она со слезой в голосе рассказывала про детей, бегущих по минному полю в сторону Крыма, которых она якобы сама видела, её слушатели делали вид, что верят этим небылицам, кивали головами и говорили «такоже, такоже». Ну и что теперь, украинцы, тоже будете кивать?» — обращается Елена С.

Ряд пользователей указали на то, что Эстония является ярким примером того, что вступление в НАТО не принесёт каких-либо позитивных изменений в стране.

«А что полезного получила Эстония от Евросоюза после вступления в НАТО? Их нагнули до самой земли и правят. Чего они достигли за это время? Нет ничего своего, производство развалили, люди уезжают на заработки в Германию, Польшу и другие страны ЕС. Украинцы, обратите внимание», — написала Tatiana T.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Отдельные комментаторы отмечают, раз дело не сдвигается с мёртвой точки, то России необходимо спасать своих граждан на конфликтной территории Донбасса.

«Украина никогда не попадёт в НАТО, но России надо принять ДНР и ЛНР в свой состав. Иначе Киев не даст им спокойно жить. Если всё равно конфликт не движется к мирному урегулированию, то зачем ждать?» — задаётся вопросом Евгений Ч.

Напомним, 25 августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью журналу «Европейская правда», что восстановление контроля над своими территориями является обязательным условием вступления Украины в НАТО.