В Рио-де-Жанейро двое граждан Франции забрались на статую Христа-Искупителя
Бразилиа, 26 августа, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Двое граждан Франции возрастом 28 лет забрались на статую Христа-Искупителя в бразильском городе Рио-де-Жанейро и были задержаны полицейскими. Об этом 25 августа сообщает издание Globo со ссылкой на городскую полицию.
Мужчины остались внутри объекта после его закрытия и, использовав монтажные лестницы, забрались на памятник. Их заметил охранник и вызвал полицию.
Правонарушители покинули полицейский участок под залог в 10 тысяч реалов (более $1,9 тысячи). Правоохранительные органы конфисковали все фотографии и видеозаписи, которые мужчины успели сделать, находясь на монументе.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года издание Globo распространило информацию о том, что в бразильском городе Энкантаду (штат Риу-Гранди-ду-Сул) появится статуя Христа-Заступника высотой 35 метров.