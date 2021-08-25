Бразилиа, 26 августа, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Двое граждан Франции возрастом 28 лет забрались на статую Христа-Искупителя в бразильском городе Рио-де-Жанейро и были задержаны полицейскими. Об этом 25 августа сообщает издание Globo со ссылкой на городскую полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

Мужчины остались внутри объекта после его закрытия и, использовав монтажные лестницы, забрались на памятник. Их заметил охранник и вызвал полицию.

Правонарушители покинули полицейский участок под залог в 10 тысяч реалов (более $1,9 тысячи). Правоохранительные органы конфисковали все фотографии и видеозаписи, которые мужчины успели сделать, находясь на монументе.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года издание Globo распространило информацию о том, что в бразильском городе Энкантаду (штат Риу-Гранди-ду-Сул) появится статуя Христа-Заступника высотой 35 метров.