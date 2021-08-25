Санкт-Петербург, 26 августа, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего генерального директора АО «НовИТ ПРО» Андрея Петрова и вынес решение об отказе. Об этом 25 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Петров в 2020 году получил три года колонии и штраф в размере 500 тыс. рублей по делу о мошенничестве более чем на 368 миллионов рублей при проектировании подлодок «Варшавянка».

В сообщении говорится, что адвокат Петрова в суде заявил об отказе своего подзащитного компенсировать ущерб Минобороны РФ из-за того, что осужденный якобы «не может определить сумму, похищенную именно им».

«Суд решил, что при таких обстоятельствах Петров еще поработает дневальным, и в удовлетворении ходатайства об УДО отказал», — говорится в сообщении.

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