Найроби, 26 августа, 2021, 01:43 — ИА Регнум. Кенийская полиция ликвидировала двух вооруженных боевиков на северо-востоке Кении, сообщает пресс-служба местных правоохранительных органов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кения

Отмечается, что один из убитых бандитов — бывший сотрудник полиции, решивший связать свою жизнь с криминалом. При обыске у боевиков были изъяты четыре автомата Калашникова, 316 патронов, 14 пустых магазинов, четыре мобильных телефона и солнечная панель. Не исключается причастность бандитов к исламистскому движению «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующему в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа армия Сомали ликвидировала более 60 террористов из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При операции погибли пятеро сомалийских военнослужащих.