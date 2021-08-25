Нью-Йорк, США, 26 августа, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 25 августа умеренным ростом на фоне ожидания выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, запланированного на 27 августа. В лидерах роста S&P 500.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 39,24 пункта (0,11%), до уровня 35 405,50 пункта. S&P 500 подорожал на 9,96 пункта (0,22%), поднявшись до уровня 4496,19 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 22,06 пункта (0,15%), поднявшись до уровня 15 041,86 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,49, до уровня $68,03 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка по итогам торгов 24 августа вновь выросли на фоне полного одобрения в США вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, продолжения роста цен на нефть и ожидании выступления главы ФРС.

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