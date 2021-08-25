Минск, 26 августа, 2021, 01:28 — ИА Регнум. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Белоруссии в июле составила 1471,7 белорусских рубля. Об этом сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Белорусский рубль

Сумма в белорусских рублях по нынешнему курсу Нацбанка Белоруссии эквивалентна $586. Номинальная начисленная средняя зарплата — это средний по республике показатель оплаты труда до вычета налогов и иных обязательных платежей. Помимо налогов с работодателя, с зарплаты работника удерживается 13% подоходного налога и 1% взноса в пенсионный Фонд соцзащиты населения.

По данным Белстата, средняя номинальная начисленная зарплата в Минске составила 2062,1 бел. руб. Данные о средних зарплатах чиновников и силовиков традиционно скрываются.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии