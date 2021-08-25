Кубинка, Московская область, 26 августа, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Перевод малых беспилотных летательных аппаратов на водородное топливо повысить дальность их полетов в три-четыре раза, заявил профессор Национального исследовательского университета МЭИ Сергей Нефедкин на форуме «Армия-2021».

Mitch Nielsen Дрон

"Установки, которые экологически чистые, имеют высокий КПД, не имеют токсичных выбросов, и для дронов это целое спасение. Если поставить на дрон нашу систему, он будет летать в три-четыре раза дольше, чем с литий-ионным аккумулятором», — сказал он журналистам.

По словам учёного, водород в качестве топлива обладает необходимыми характеристиками, например, содержит втрое большую теплотворную способность, чем бензин или газ. При этом результатом электрохимического окисления, необходимого для выработки энергии, будет «просто вода».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что беспилотники с водородными топливными ячейками испытывали в Китае.

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