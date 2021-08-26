Минск, , 01:23 — REGNUM «В суде Ленинского района Минска прошло рассмотрение уголовного дела против начальника финансового отдела администрации Ленинского района Юрия Сенькова, которого обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: по статье 342 УК (участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) — за участие в акциях протеста 16 и 23 августа 2020 года, и по статье 368 УК (оскорбление президента) — за репост в телеграме. Мужчина получил три года колонии общего режима», — сообщил 25 августа белорусский «Правозащитный центр «Весна».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте в новостях: Белорусского грузчика посадили за песню про Лукашенко в плейлисте

Осужденный чиновник был задержан в апреле. Он пять раз привлекался к административной ответственности и отбыл 50 суток ареста, после чего его привлекли к уголовной ответственности.

«Согласно обвинению, Юрий Сеньков принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске 16 и 23 августа, оказывал неподчинение требованиям сотрудников милиции, препятствовал движению транспорта, нарушал общественный порядок с целью выражения общественно-политических взглядов, публично выкрикивал лозунги, аплодировал, размахивал руками. Также он публично оскорбил президента, представил его широкой публике в унизительном положении, а именно опубликовал сообщение, содержащее фразы: «Объясняю президенту Лукашенко: возмездие за преступление неизбежно», а также «Ублюдок», — сказано в сообщении ПЦ «Весна».

Больше новостей на эту тему в сюжете: Протесты в Белоруссии

Приговор вынесла судья Тятьяна Шотик, а гособвинение предъявляла старший помощник прокурора Ленинского района Минска Юлия Довгало.

Юрий Сеньков частично признал свою вину, получив три года лишения свободы с направлением в колонию общего режима. По его словам, участником протестных манифестаций он стал после того, как стал очевидцем избиения гражданина «людьми в форме».

Ранее на эту тему: Белорусские города во власти бандитов