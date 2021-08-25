Тегусигальпа, 26 августа, 2021, 01:18 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 на территории Гондураса, сообщает Геологическая служба США.

Yaelo Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в девяти километрах к северо-востоку от населенного пункта Пинальехо. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 8,88 километра. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа землетрясение магнитудой 3,4 произошло на юге Грузии у границы с Арменией. Его эпицентр находился в 25 километрах от города Ниноцминда. По предварительным данным, пострадавших не было.