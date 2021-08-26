26 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили указ президента России о возможности чиновникам иметь двойное гражданство при условии, что они пытаются от него избавиться.

Светлана Рыбина, , 09:30 — REGNUM Информация о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне граждан России, имеющих иностранное гражданство при невозможности отказаться от него, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 26 августа в социальной сети Facebook.

Паспорт гражданина России Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«От гражданства отказаться, может, и нельзя — но от чиновника-то от такого можно! И даже нужно!» — считает Николай Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что чиновники найдут любую возможность, чтобы убедить всех окружающих в том, что они не могут никак отделаться от двойного гражданства.

«Да уж, как же можно отказаться от второго гражданства, если там недвижимость, счёт в банке и дети живут. Это просто невозможно!» — указывает Диса К.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные исключения создают лазейку для тех чиновников, которые не готовы отказываться от всех привилегий двойного гражданства.

«О как! Всем нельзя, а избранным можно. В результате часть мелких чиновников снимут с должностей, а остальные, «свои», останутся на своих местах. Ничего не поменяется. Как имели чиновники счета, недвижимость и гражданство за границей, так и будут иметь», — уверена Татьяна Б.

«Даже не сомневалась в том, что они во власти что-нибудь придумают, чтобы сохранить и должность, и гражданство иностранного государства. Но это, конечно, будет касаться только избранных. Остальным с двойным гражданством путь во власть будет закрыт», — поделилась своим мнением Людмила Г.

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей считает, что в результате таких исключений закон теряет свой изначальный замысел. Теперь тот, кто имел второй паспорт, будет продолжать им обладать, сохраняя при этом право на власть в Российской Федерации.

«На самом деле, президент просто узаконил то, что уже давно есть на самом деле. О каком патриотизме тут вообще можно говорить, если во власти будут сидеть люди с паспортами чужих государств?» — задаётся вопросом Василий М.

Ряд пользователей предположили, что таким образом руководство страны вывело из тени чиновников с материальными благами за границей.

«Это, конечно, хороший ход, чтобы комиссия при президенте послушала доводы о том, что чиновникам необходимо двойное гражданство! Вот и всплывут на всеобщее обозрение все с ворованными деньгами! Тем не менее многих снимут с должностей, а таких «избранных», скорее всего, будет не так много», предполагает Дмитрий М.

Паспорт гражданина США (сс) cytis

Отдельные комментаторы беспокоятся, что теперь закон не будет работать, ведь все попытаются воспользоваться появившейся лазейкой в законе.

«Зачем было вносить поправки в законодательство, чтобы потом из правил делать исключения. И так можно было жить. Что тогда изменилось? Если есть правило, из него не должно быть исключений, иначе это правило перестаёт быть правилом и просто не работает. Всё становится по факту декларативным. То есть де юре не работающим. Либо для всех, либо ни для кого», — считает Olga P.

Напомним, 25 августа на официальном интернет-портале правовой информации появился документ, согласно которому президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне граждан России, имеющих иностранное гражданство при невозможности отказаться от него.