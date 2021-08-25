Вашингтон, 26 августа, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден считает, что в Кремле владеют информацией о лицах, осуществлявших хакерские атаки на крупные американские компании. Об этом американский лидер заявил 25 августа в ходе совещания по кибербезопасности, сообщило агентство Associated Press.

Christoph Scholz Хакер

В ходе встречи с главами ведущих технологических компаний в США и финансовых институтов страны Байден отметил, что вопрос о преступлениях в киберсфере обсуждался во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждём, что они привлекут их (хакеров) к ответу, потому что они (российские власти) знают, где они и кто они», — сказал президент США.

Напомним, после июльской встречи с американским коллегой Владимир Путин сообщал, что Россия не входит в список стран, из которых осуществляется наибольшее количество кибератак, а на первом месте в нём стоят США. Поэтому он посоветовал американским властям взять обязательства по обеспечению кибербезопасности на себя, а не перекладывать их на Россию. Бездоказательные обвинения в покровительстве над хакерскими группами в Москве отвергали.