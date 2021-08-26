Приштина, , 22:45 — REGNUM Пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано 25 августа заявил, что Косово не выполнило условий Брюссельского соглашения.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, комментируя осуждение сербского депутата парламента Косово Ивана Тодосиевича на два года тюремного заключения за его заявление о том, что резни в Рачаке не было, Стано отметил, что при вынесении решения не было соблюдено положение Брюссельского соглашения, в соответствии с которым для решения вопросов, связанных с муниципалитетами Косово с сербским большинством, при Апелляционном суде должна быть создана специальная панель, большинство в которой должны составить судьи-сербы.

Стано назвал Брюссельское соглашение краеугольным камнем нормализации отношений между Сербией и Косово и заявил, что не осмеливается его подрывать.

При этом Стано подчеркнул, что в ЕС не разделяют мнение Тодосиевича о том, что резни в Рачаке не было и осуждают отрицание случаев этнических чисток.

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