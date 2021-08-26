Приштина, Сербия, 27 августа, 2021, 00:02 — ИА Регнум. Первое слушание по делу бывшего министра европейской интеграции Косово Дураты Ходжи, бывшего секретаря Куштрима Цукая и ещё трех чиновников, обвиняемх в злоупотреблении полномочиями и коррупции, назначено на 1 сентября.

Коррупция

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сведения были предоставлены судом первой инстанции Приштины.

Обвинение в отношении Ходжи было выдвинуто специальной прокуратурой республики Косово 7 июля 2021 года.