Абуджа, 26 августа, 2021, 00:41 — ИА Регнум. Не менее 35 человек стали жертвами нападения боевиков в штате Плато в центральной части Нигерии, сообщает Синьхуа.

Нигерия

По его данным, неизвестные вооруженные люди напали на деревню Йелва-Зангам. Они убивали мирных жителей и разрушали строения. К настоящему времени по причастности к нападениям арестованы уже десять человек. Также местные власти распорядились ввести в районе комендантский час для предотвращения новых атак.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа боевики напали на город Горан-Намайе в штате Замфара на северо-западе Нигерии. В результате нападения погибли четыре человека, еще 50 жителей города были похищены.