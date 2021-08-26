Москва, 26 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В сентябре учащиеся первых классов московских школ смогут бесплатно посетить 17 площадок дополнительного образования, в том числе детские технопарки. Об этом 26 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Такая возможность предусмотрена в рамках акции «Первоклассный сентябрь». Её участникам расскажут о востребованных профессиях, познакомят с программированием, робототехникой и дизайном.

«На площадках ранней профориентации для школьников бесплатно пройдут мастер-классы по самым востребованным направлениям — робототехнике, технологиям дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям и креативным индустриям. В прошлом году в акции участвовало 15 площадок, включая 10 детских технопарков. Их посетили около двух тысяч человек. Сейчас список партнеров расширился — юных москвичей ждут в 17 организациях», — сказала Сергунина.