Москва, , 00:27 — REGNUM Посол Великобритании в России Дебора Броннерт выразила надежду на участие президента России Владимира Путина в климатической конференции в Глазго в ходе встречи со специальным представителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча прошла в Москве. Стороны обсудили итоги совещания, проходившего в Лондоне 26 и 27 июля 2021 года. Представитель России отметил, что многие страны выражали озабоченность тем, что «правила осуществления статьи 6 Парижского соглашения могут быть не приняты на предстоящей Конференции сторон в Глазго».

Кроме того, российская сторона подготовила замечания и предложения по тексту заявления конференции, отметив важность «лесных климатических проектов для достижения температурных целей соглашения».

«Британская сторона проявила живой интерес к разрабатываемой в настоящее время Стратегии долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Дебора Броннерт также выразила надежду на участие Президента России в Конференции в Глазго», — говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжить контакты с целью обеспечить конструктивную работу на конференции в Глазго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конференция по климату пройдёт в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в июле сообщил о согласии российского лидера с необходимостью сокращать вредные выбросы в России.

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