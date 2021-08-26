Москва, 26 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Для предпринимателей Москвы подготовили новые меры поддержки. Об этом 26 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

REGNUM Бизнес

В период с 1 по 30 сентября представители столичного бизнеса могут подать заявки для получения компенсации затрат на профилактику распространения коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК).

Обратиться за поддержкой вправе будут предприятия в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также тех, кто занимается ремонтом предметов личного потребления. Кроме того, предусмотрена поддержка салонов красоты, санаторно-курортных организаций и кинотеатров.

«Всего на эти цели выделен один миллиард рублей. Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60 процентов своих сотрудников. Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тысячи рублей», — сказала Сергунина.